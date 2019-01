Manchester City x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Manchester City e Liverpool se enfrentam nesta quinta-feira, às 18 horas (de Brasília), no City of Manchester, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O clássico entre o líder e o terceiro colocado é decisivo para a sequência da competição.

Manchester City x Liverpool terá transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. Em terceiro lugar na tabela de classificação, com 47 pontos, os Citizens buscam encurtar a distância para os Reds, que estão invictos no torneio e lideram com 54 pontos. O time comandado por Guardiola vem de vitória sobre o Southampton, fora de casa, por 3 a 1.

Por outro lado, a equipe do técnico Jürgen Klopp está seis pontos acima do Tottenham, segundo colocado, que já jogou na rodada. Em grande fase, o Liverpool venceu as últimas nove partidas pelo Inglês, tendo goleado o Arsenal na rodada passada, em casa, por 5 a 1.

MANCHESTER CITY X LIVERPOOL: ESCALAÇÕES

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte e Danilo; Fernandinho, Bernardo Silva e David Silva; Sterling, Sané e Agüero

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk e Robertson; Wijnaldum, Fabinho e Keita; Salah, Firmino e Mané