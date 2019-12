Manchester City x Manchester United: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Inglês

Manchester City e Manchester United fazem neste sábado o clássico da cidade de Manchester pelo Campeonato Inglês. O jogo válido pela 16.ª rodada será realizado no Etihad Stadium, casa do City, às 14h30 (horário de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil.

O Estado vai fazer tempo real do clássico inglês e outra opção é assistir online pelo Watch ESPN.

Informações das equipes

O Manchester City ocupa a terceira colocação do campeonato com 32 pontos, 13 a menos que o líder Liverpool. Na última terça-feira, o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola, goleou o Burnley por 4 a 1 como visitante.

No outro lado da cidade, o Manchester United está em sexto lugar com 21 pontos. A equipe que tem como treinador o ex-jogador norueguês Ole Gunnar Solskjaer derrotou o Tottenham por 2 a 1, no estádio Old Trafford, na última quarta-feira.