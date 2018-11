Manchester City x Manchester United: onde assistir e horário do duelo Guardiola x Mourinho

Manchester City x Manchester United se enfrentam neste domingo, às 14h30, na casa do City, pelo Campeonato Inglês, em um jogo que chama a atenção o duelo entre Pep Guardiola e José Mourinho. Para muitos, os dois melhores treinadores do Mundo.

City x United terá a transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. No momento, o time de Guardiola é quem comanda o futebol inglês. O City lidera o torneio com 29 pontos, enquanto o United começa a rodada apenas na sétima colocação, com 20 pontos.

A equipe de Guardiola vem de duas goleadas. Fez 6 a 0 no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pela Liga dos Campeões, com direito a três gols de Gabriel Jesus, e na última rodada do Inglês, fez 6 a 1 no Southampton.

O United também chega cheio de moral. Na quarta-feira, os comandados dE Mourinho venceram a Juventus por 2 a 1, de virada, em Turim, pela Liga dos Campeões. No Inglês, bateu o Bournemouth por 2 a 1.

Escalações de Manchester City x Manchester United

Manchester City: Ederson; Muric, Danilo, Walker, Stones, Otamendi, Laporte, Kompany, Delph, Mendy, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, Mahrez, Sterling, Sane, D Silva, B Silva, Foden, Aguero, Jesus.

Manchester United: De Gea, Romero, Grant, Valencia, Young, Darmian, Shaw, Smalling, Bailly, Lindelof, Rojo, Jones, Fellaini, Herrera, Lingard, Matic, McTominay, Pogba, Mata, Pereira, Fred, Martial, Rashford, Sanchez, Lukaku.