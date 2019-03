Manchester City x Schalke: onde assistir ao vivo ao jogo pela Liga dos Campeões

Manchester City e Schalke fazem um dos jogos mais equilibrados das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida acontece nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), no estádio do Etihad, em Manchester. Veja onde assistir Juventus x Atlético de Madrid, outro jogo desta terça-feira.

City x Schalke terá transmissão pelo canal do Esporte Interativo no Facebook e também acompanhamento em tempo real do Estado. No primeiro duelo, realizado no dia 20 de fevereiro, em Gelsenkirchen, na Alemanha, a partida acabou com vitória dos alemães por 3 a 2.

A equipe de Pep Guardiola e Gabriel Jesus venceu na última rodada do Campeonato Inglês o Watford por 3 a 1, resultado que o deixou na liderança da competição, com 74 pontos, um a mais que o Liverpool.

O Schalke vive um momento muito ruim. São seis jogos - incluindo a primeira partida com o City - sem vencer Na sexta-feira, a derrota foi por 4 a 2, para o Werder Bremen. A última vitória foi no dia 6 de fevereiro, há mais de um mês. Fez 4 a 1 sobre o Dusseldorf, pela Copa da Alemanha.