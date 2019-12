Manchester City x Sheffield: onde assistir ao jogo do Inglês

Manchester City e Sheffield United se enfrentam neste domingo, às 15h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será realizada no Etihad Stadium e terá transmissão ao vivo na TV e online.

Manchester City x Sheffield United: onde assistir ao vivo

O jogo será transmitido na TV pela ESPN Brasil e o torcedor também pode assistir online pelo ESPN Watch.

O Manchester City ocupa o terceiro lugar da tabela do Campeonato Inglês, com 38 pontos, um a menos do que o segundo colocado Leicester. O líder dispara é o Liverpool, com 52 pontos. O City vem de tropeço na rodada passada: derrota por 3 a 2 para o Wolverhampton.

O Sheffield United, por sua vez, tem 29 pontos e está na sétima colocação. Na rodada passada, a equipe empatou por 1 a 1 com o Watford e caiu duas posições na tabela do Campeonato Inglês.