Manchester City x Tottenham: onde assistir ao vivo ao jogo pela Liga dos Campeões

Manchester City e Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, o Tottenham venceu o City por 1 a 0. Quem se classificar, vai enfrentar na próxima fase o Ajax, que eliminou a Juventus. Veja onde assistir ao vivo Porto x Liverpool, o outro jogo das quartas de final da Champions.

O Tottenham entra em campo com a vantagem do empate. A equipe comandada por Mauricio Pochettino vem de vitória por 4 a 0 sobre o Huddersfield Town, pelo Campeonato Inglês, resultado que deixou a equipe na terceira colocação da competição, com 67 pontos.

O segundo lugar do Inglês, com 83 pontos, é o Manchester City. O time de Guardiola derrotou o Crytal Palace por 3 a 1, no domingo passado, pelo torneio nacional, e continua sua disputa pelo título contra o Liverpool.

Veja os locais de transmissão dos outros jogos desta quarta-feira

14h00 Nantes x PSG - Campeonato Francês

16h00 Porto x Liverpool - Liga dos Campeões

19h15 Santos x Vasco - Copa do Brasil

21h30 Fluminense x Santa Cruz - Copa do Brasil

21h30 Chapecoense x Corinthians - Copa do Brasil

21h30 Grêmio x Internacional - Campeonato Gaúcho