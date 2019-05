Manchester City x Watford: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa da Inglaterra

Manchester City e Watford se enfrentam neste sábado, às 13 horas (de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres, pela final da Copa da Inglaterra.

Manchester City x Watford terá transmissão ao vivo pelo canal online DAZN.

Cinco vezes campeão, o Manchester City não chegava à decisão desde 2011, enquanto que o adversário pela primeira vez disputará o título da competição mais antiga do futebol.

No Campeonato Inglês, encerrado no último final de semana, o Manchester City se sagrou campeão ao golear o Brighton por 4 a 1, fora de casa. O time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola ficou apenas um ponto à frente do Liverpool.

O Watford, que tem o brasileiro Gomes (ex-Cruzeiro) como um dos goleiros no elenco, encerrou o Campeonato Inglês na 11.ª colocação, com 50 pontos. Na última rodada, como mandante, foi goleado pelo West Ham por 4 a 1.