Manchester City x Dínamo Zagreb: onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Manchester City e Dínamo de Zagreb se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no estádio City of Manchester, na Inglaterra, pelo Grupo C da Liga dos Campeões. A chave tem ainda Shakhtar Donetsk e Atalanta.

Manchester City x Dínamo de Zagreb terá transmissão da TNT, do Facebook do Esporte Interativo e do EI Plus.

A equipe de Manchester estreou com vitória na competição ao ganhar do Shakhtar Donetsk por 3 a 0, em Carcóvia. O atacante Mahrez e volante Gündogan marcaram no primeiro tempo da partida, e Gabriel Jesus fechou o placar do jogo. O técnico Pep Guardiola teve os desfalques de Jones e Laporte, que o obrigou a colocar o brasileiro Fernandinho na zaga, e contou com Agüero, Bernardo Silva e David Silva no banco de reservas.

O Dínamo de Zagreb também venceu sua primeira partida pela Liga dos Campeões ao golear o Atalanta por 4 a 0, no Estádio Maksimi, na capital croata. O jogo foi marcado por uma comemoração inusitada após Leovac abrir o placar e os jogadores do Dínamo correrem para comemorarem com um bombeiro que estava pulando de alegria atrás do gol. A partida ainda teve o hat-trick do atacante Orsic que fechou a conta contra o clube italiano.