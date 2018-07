Manchester jogará em 'casa' em Wembley, diz Park

O meio-campista sul-coreano Ji-sung Park, que deve ser titular do Manchester United na final de sábado, reconhece que jogar em Wembley é uma vantagem do time inglês. "É na Inglaterra, então o Barcelona é visitante", resumiu o jogador.

"Nós jogamos muitas vezes em Wembley, o que faz sentirmos que estamos em casa. E espero que possamos manter nosso bom retrospecto como mandante", completou Park, lembrando que o time inglês não perdeu um jogo sequer em seu estádio, o Old Trafford, na cidade de Manchester, na atual temporada.

Desde 2005 no Manchester United, Park foi preterido pelo técnico Alex Ferguson e não disputou a decisão da Liga dos Campeões em 2008, quando o time inglês venceu o Chelsea. No ano seguinte, porém, ele foi titular na derrota na final diante do Barcelona. Agora, espera, enfim, conquistar o título europeu.

"Se puder jogar e ganhar o jogo, será fantástico para mim. É meu sonho. Ter ficado de fora de uma final e ter perdido uma outra aumenta ainda mais a minha motivação para jogar e vencer essa decisão", avisou Park.

Ele, inclusive, vê um cenário diferente da final da Liga dos Campeões de 2009, quando o Barcelona venceu o Manchester United em Roma, na Itália. "Eles mudaram alguns jogadores, mas o estilo de jogo não mudou. Nós mudamos bastante", comparou o sul-coreano.