Manchester precisa esquecer decisão de 2009, diz Evra A derrota na decisão da Liga dos Campeões da Europa de 2009 para o Barcelona ainda incomoda os jogadores do Manchester United. Neste sábado, no Estádio de Wembley, em Londres, eles terão a oportunidade de se vingar, já que enfrentarão o time espanhol em nova final da competição. De acordo com o lateral Evra, o vice-campeonato há dois anos ensinou algumas lições aos ingleses.