Manchester supera Arsenal e dá salto na tabela do Inglês

Ainda sem se encontrar sob o comando do técnico Louis Van Gaal, o Manchester United conquistou importante vitória neste sábado ao vencer o clássico com o Arsenal, por 2 a 1, no Emirates Stadium, em Londres. Em grande partida de Rooney e Di María, o Manchester ganhou moral no Campeonato Inglês com o triunfo e ainda deu um salto na tabela.

Ao chegar aos 19 pontos, o Manchester deixou o 9º lugar e pulou para o 4º, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões e mais próximos dos líderes. Já o Arsenal estacionou nos 17 pontos, na 8ª colocação. O triunfo no clássico deve dar novo fôlego ao Manchester, que tenta se reabilitar após fraco início no campeonato.

Abalado pelas críticas e pela insatisfação da torcida, o Manchester fez um primeiro tempo mais cauteloso, enquanto o Arsenal se arriscava mais no ataque. Foi assim que os donos da casa criaram a melhor chance da etapa. Aos 13, Wilshere ficou cara a cara com De Gea, mas parou no goleiro dentro da área e desperdiçou chance incrível.

A segunda etapa teve maior iniciativa do Manchester e um duelo mais agitado. Os visitantes abriram o placar depois de uma sequência de erros da zaga do Arsenal, protagonizados por Gibbs. Em levantamento na área, o zagueiro trombou com o goleiro Szczesny no início do lance e ficou no chão. Na sequência, diante da finalização de Valencia, tentou fazer o desvio ainda no chão e mandou contra as próprias redes, aos 11 minutos.

O gol fez o Arsenal partir para o ataque em busca do empate. E o Manchester passou a atuar no contra-ataque. Em um deles, aos 35 minutos, Rooney disparou pelo meio, invadiu a área e bateu na saída do goleiro para aumentar a vantagem dos visitantes.

Na sequência, em um lance semelhante, o Manchester quase anotou o terceiro. Rooney puxou o contra-ataque e lançou para Di María. O argentino, porém, pegou mal na finalização e mandou para fora. O erro quase custou a vitória aos visitantes, porque logo em seguida Giroud acertou belo chute pela esquerda e descontou o placar, já nos acréscimos. Impondo pressão no ataque, o Arsenal cercou a área do Manchester e quase arrancou o empate. No sufoco, os visitantes garantiram a vitória.

O triunfo do time de Louis Van Gaal foi acompanhado de perto por Dunga. O técnico da seleção brasileira está na Inglaterra para assistir a jogos e se reunir com outros treinadores.

Na sexta-feira, ele se encontrou com José Mourinho, técnico do Chelsea. Neste sábado, ele pôde assistir ao jogo da equipe no Stamford Bridge. Mais tarde, foi até o Emirates Stadium para acompanhar o clássico. No domingo, Dunga assistirá mais um jogo em Londres, entre Crystal Palace e o tradicional Liverpool.