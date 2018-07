Manchester tropeça de novo e empata com o Sunderland

Se a temporada 2013/2014 foi uma das piores dos últimos tempos para o Manchester United, em 2014/2015 as coisas não começaram diferente. Depois de perder na estreia do Campeonato Inglês para o Swansea, em casa, o time de Louis van Gaal voltou a tropeçar na segunda rodada e não passou de um empate por 1 a 1 diante do Sunderland, na casa do adversário, neste domingo.

Com o resultado, o badalado Van Gaal, que chegou após a grande campanha que levou a Holanda à terceira colocação da Copa do Mundo, segue sem vencer em jogos oficiais pelo time inglês. O alento é a provável chegada do argentino Ángel di Maria, que pediu para deixar o Real e deve desembarcar em Manchester nos próximos dias.

Agora, as atenções voltam-se para a Copa da Liga Inglesa, já que a equipe estreia nesta competição na terça-feira, diante MK Dons. Se o Manchester não venceu no Campeonato Inglês, a situação do Sunderland é parecida, mas o time conseguiu um empate na primeira rodada e tem dois pontos. Na quarta-feira, também pela Copa da Liga Inglesa, o duelo será contra o Birmingham.

Apesar do tropeço neste domingo, o Manchester começou melhor o confronto e conseguiu abrir o placar aos 17 minutos, quando Valencia fez boa jogada pela direita e cruzou. A bola desviou na zaga, passou por todo mundo e encontrou Juan Mata, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Não demorou, porém, para que o empate saísse. Aos 30 minutos, Rodwell aproveitou escanteio da direita e subiu sozinho para cabecear para a rede. No segundo tempo, o Manchester tentou ir para cima, mas, inconstante, pouco ameaçou a meta do adversário, que, por sua vez, parecia satisfeito com o resultado.

OUTROS RESULTADOS

Também neste domingo, o Tottenham não tomou conhecimento do Queens Park Rangers e, depois da decepcionante temporada passada, conseguiu sua segunda vitória no Campeonato Inglês, liderando a competição. Atuando em casa, o time londrino goleou por 4 a 0 com grande atuação de Chadli, que marcou dois.

O primeiro gol foi justamente do meia belga, que recebeu cruzamento de Adebayor, matou no peito e tocou com categoria aos 11 minutos. Aos 30, Dier marcou de cabeça após escanteio da direita. Mas o dia era mesmo de Chadli, que fez seu segundo sete minutos depois, de cabeça, após grande jogada de Lamela. No segundo tempo, aos 20, Adebayor ainda deixou sua marca após rápido contra-ataque pela esquerda.

No outro jogo do dia, o Hull City superou a desvantagem numérica durante quase todo o jogo, após Chester ser expulso aos 14 minutos, para ficar no empate por 1 a 1 diante do Stoke City, em casa. Os mandantes ainda saíram na frente, com Jelavic, aos 42, mas não aguentaram a pressão na etapa final e cederam a igualdade com o gol de Shawcross, aos 38.