Manchester United acerta com zagueiro holandês Blind Um dos principais destaques da Holanda na última Copa do Mundo, o zagueiro Daley Blind será reforço do Manchester United para a temporada 2014/2015 do futebol europeu. Neste sábado, a equipe inglesa anunciou ter chegado a um acordo com o Ajax para a contratação do jogador de 24 anos.