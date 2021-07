Manchester United acerta patrocínio de R$ 1 bi e lança novo uniforme inspirado na década de 60

O Manchester United selou um acordo com a TeamViewer, companhia alemã de tecnologia, no valor de 235 milhões de libras - equivalente a R$ 1,6 bilhão - para novo patrocinador. Nesta quinta-feira (15), o clube também revelou seu novo uniforme para a temporada 2021/2022, em homenagem às peças usadas na década de 1960.

O acordo com a empresa de tecnologia é válido pelos próximos cinco anos. “A parceria com o Manchester United é um pilar fundamental para moldar ainda mais a percepção da TeamViewer como uma marca de tecnologia global. Apoiaremos o clube em seus esforços de digitalização e mostraremos esses casos de uso a todos os nossos usuários e clientes em todo o mundo”, disse Oliver Steil, CEO da companhia.

A estreia do novo uniforme está prevista para acontecer no primeiro jogo da pré-temporada, que será contra o Derby County, no próximo domingo (18). A estreia no Campeonato Inglês está prevista para o dia 14 de agosto, contra o Leeds United, em Old Trafford. Antes, os comandados de Ole Gunnar Solskjaer têm uma série de amistosos previstos contra equipes britânicas, como Queens Park Rangers, Brentford, Preston e Everton.

Welcome to a new era of possibility. Welcome to a world that works better. Welcome, @TeamViewer #MUFC #BringingYouCloser pic.twitter.com/83y372oF62 — Manchester United (@ManUtd) July 15, 2021

“Embora a camisa seja o símbolo mais visível de nossa parceria, estamos ansiosos para usar a tecnologia do TeamViewer para impulsionar a digitalização do clube e abrir novas maneiras de nos conectarmos com nossos fãs. Isso trará enormes benefícios para ambas as nossas organizações e, mais importante, para os nossos fãs em todo o mundo”, avaliou Richard Arnold, diretor executivo do Manchester United.