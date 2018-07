Manchester United adia retorno de Rooney aos treinos

A lesão do atacante Wayne Rooney é mais grave do que era esperado. Nesta sexta-feira, o técnico do Manchester United, Alex Ferguson, confirmou que o jogador não terá condições de voltar a jogar no começo de novembro, como estava previsto inicialmente. Agora, ele precisará de pelo menos mais três semanas de recuperação.

Rooney sofreu uma contusão no tornozelo direito no dia 19 de outubro, após se chocar com o volante Paul Scholes durante um treino do Manchester United. Por conta da lesão, o atacante ganhou uma folga do clube inglês e foi para Dubai, o que pode atrasar ainda mais sua recuperação.

"Wayne está fora neste momento, então não há recuperação", afirmou Ferguson, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira. "Ele fez um trabalho para remediar a lesão antes de viajar, mas agora estamos felizes que ele esteja descansando", completou o treinador.

Na última semana, o atacante renovou o seu contrato com o clube por cinco anos, acabando com as especulações sobre o seu futuro. Titular da seleção inglesa, Rooney é o principal jogador do Manchester United na atualidade.