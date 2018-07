Manchester United alcança City na liderança do Inglês O Manchester United empatou com o Manchester City na primeira colocação do Campeonato Inglês nesta terça-feira depois que o time de Alex Ferguson superou o Stoke por 2 x 0, enquanto um gol do ex-jogador do United Darron Gibson condenou o City a uma derrota de 1 x 0 para o Everton.