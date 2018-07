Manchester United anuncia a contratação de José Mourinho

Depois de muita especulação e de uma novela que já vinha se prolongando pelas últimas semanas, o Manchester United finalmente confirmou nesta sexta-feira a contratação do técnico José Mourinho. O português chega para tentar reerguer o gigante inglês, que não realiza uma temporada digna de suas tradições desde a saída do lendário Alex Ferguson.

Mourinho estava sem emprego desde dezembro, quando foi demitido do Chelsea. Apesar de sua intensa ligação com o time de Londres, o português já havia admitido em outros momentos o desejo de comandar o Manchester United, mas somente nesta sexta o confirmou, com a assinatura do contrato por três temporadas, com a opção de mais uma.

"Se tornar o técnico do Manchester United é uma honra especial no jogo. É um clube conhecido e admirado ao redor do mundo. Há uma mística e um romance sobre isso, que não existe em nenhum outro clube", declarou nesta sexta ao site do clube.

Em 2009, quando Alex Ferguson ainda estava no comando do Manchester, Mourinho foi questionado sobre a possibilidade de substitui-lo após sua aposentadoria. Como sempre debochado em suas entrevistas, o português respondeu que "talvez daqui 20 anos", alegando que Ferguson ainda estava "forte e feliz". Mas quis o destino que a oportunidade surgisse bem antes.

"Eu sempre senti uma afinidade com Old Trafford, foi o local de algumas memórias importantes para mim em minha carreira e eu sempre tive uma harmonia com os torcedores do Manchester United. Estou ansioso para ser o técnico deles e aproveitar este apoio magnífico nos próximos anos", comentou nesta sexta.

Mourinho, no entanto, não entrou no caminho do Manchester logo após a saída de Ferguson ao fim da temporada 2012/2013. De lá para cá, o clube inglês teve desempenhos bem abaixo do esperado com o escocês David Moyes e com o holandês Louis van Gaal, que o comandou nas últimas duas temporadas.

A tarefa de Mourinho, aliás, será levar o Manchester ao título do Campeonato Inglês, que não vem justamente desde a última temporada de Alex Ferguson. Nas últimas três edições, o clube amargou uma sétima, uma quarta e uma quinta colocação. O português também terá que recolocar o time na Liga dos Campeões, já que em 2016/2017, disputará somente a Liga Europa.

Mas Mourinho tem um longo histórico de sucesso na Inglaterra, onde virou grande ídolo da torcida do Chelsea e um dos responsáveis por transformar o clube em um gigante do país. Foram duas passagens por lá, entre 2004 e 2007 e depois de 2013 a 2015, conquistando três títulos ingleses, três da Copa da Liga Inglesa e um da Copa da Inglaterra.

O treinador também acumula conquistas no Porto, onde despontou para o futebol europeu e conquistou a Liga dos Campeões, pela Inter de Milão, pela qual voltou a vencer o torneio continental e faturou dois Campeonatos Italianos, e pelo Real Madrid, onde venceu um Campeonato Espanhol.

"José é simplesmente o melhor técnico no futebol hoje em dia. Ele ganhou troféus e inspirou jogadores em países através da Europa e, claro, conhece o Campeonato Inglês muito bem, tendo ganhado três títulos aqui. Gostaria de aproveitar a oportunidade para dar-lhe as boas-vindas ao Manchester. Seu histórico de sucesso é ideal para levar o clube adiante", disse o vice-presidente-executivo do clube, Ed Woodward.