Manchester United anuncia renovação de contrato com espanhol Juan Mata até 2021

A direção do Manchester United anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o meia espanhol Juan Mata, um dos maiores destaques de seu elenco, que expiraria no próximo dia 30. O novo compromisso do atleta de 33 anos é válido por dois anos, até o final da temporada 2020/2021, com opção de extensão de mais um.

Em suas redes sociais, o clube inglês divulgou as primeiras declarações de Mata após a assinatura do novo vínculo. "Me sinto honrado por continuar a representar um clube fantástico, com torcedores incríveis. Já estou no Manchester United há cinco anos e estou orgulhoso por poder chamar Old Trafford de casa. Estou ansioso por trabalhar com o Ole (Gunnar Solskjaer) e a sua fantástica equipa técnica", afirmou.

Juan Mata chegou no Manchester United em janeiro de 2014, contratado junto ao Chelsea, por vontade do escocês David Moyes, então técnico do time na época. Desde então, conquistou um título da Liga Europa, um da Copa da Inglaterra, uma da Copa da Liga Inglesa e um da Supercopa da Inglaterra.

Com a camisa do time de Manchester, o meia espanhol já fez 218 jogos, anotou 45 gols e distribuiu 39 assistências. Na última temporada, participou de 32 partidas e balançou a rede em seis oportunidades.