Manchester United anuncia renovação de contrato com Fellaini por dois anos

O Manchester United anunciou nesta sexta-feira que prorrogou o contrato com o meio-campista Marouane Fellaini. Após rejeitar propostas para assinar novo vínculo com o clube inglês e dizer que neste domingo comunicaria onde iria jogar na próxima temporada, o belga assinou renovação com duração de dois anos, até junho de 2020, e possível extensão por mais um.

+ Contratado pelo Manchester United, Fred diz que jogará no 'maior clube do mundo'

+ Após anunciar Fred, Manchester United acerta com zagueiro português de 19 anos

"Estou contente por continuar minha jornada como jogador do Manchester United. Tomei essa decisão porque estou muito feliz aqui", disse Fellaini ao site oficial do clube. "Também acredito que esse time ainda tem muito a conquistar sob o comando de José Mourinho", disse o meio-campista, que contou com a campanha do técnico português para renovar o contrato.

"Quero agradecer José pela fé que sempre demonstrou ter em mim. Meu foco agora está na Copa do Mundo e estou ansioso para ter uma temporada de sucesso quando voltar ao clube", projetou Fellaini, membro da seleção da Bélgica que está na Rússia para a disputa do Mundial.

"Estou muito feliz pela permanência dele", disse Mourinho ao site do Manchester United. "Sempre acreditei no desejo que ele tinha de ficar conosco e estou encantado que ele assinou um novo contrato", concluiu o treinador, que trabalha com o belga no clube inglês desde 2016.

Ex-Everton, Fellaini foi contratado pelo Manchester United em setembro de 2013 e, desde então, conquistou uma Liga Europa, uma Copa do Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra. O meio-campista disputou 23 partidas e marcou quatro gols na última temporada.