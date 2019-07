Manchester United anuncia renovação do contrato de Rashford até 2023

A diretoria do Manchester United anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato com Marcus Rashford. O novo vínculo do atacante tem validade por quatro anos, até junho de 2023, com possibilidade de ampliação por uma quinta temporada. "O Manchester United tem sido tudo na minha vida desde que eu cheguei aqui aos sete anos de idade", disse Rashford, hoje com 21 anos, ao site oficial do clube inglês.

Com o elenco do Manchester United passando por reformulação para a próxima temporada, a renovação do contrato de Rashford indica que o técnico Ole Gunnar Solskjaer pretende construir o setor ofensivo do time em torno do jovem formado nas divisões de base do clube.

"Este clube me moldou, tanto como jogador quanto como pessoa, por isso é um privilégio cada vez que eu tenho a oportunidade de vestir essa camisa", afirmou. "Eu quero agradecer a Ole e sua equipe por tudo que eles têm feito por mim. Eles são o grupo perfeito de treinadores para que eu aprenda enquanto continuo meu desenvolvimento e estou ansioso para atingir o próximo nível", acrescentou o atacante.

Na última temporada, inclusive, Rashford já era o preferido por Solskjaer para a função de centroavante, em detrimento do belga Romelu Lukaku, tendo marcado 13 gols em 47 jogos disputados por diferentes competições. No total, ele soma 170 partidas disputas pelo Manchester United. E também já entrou em campo 32 vezes pela seleção da Inglaterra.

"Apesar de ter apenas 21 anos, Marcus já tem grande experiência. Ele tem um futuro fantástico pela frente com o clube e estou muito satisfeito por ele ter assinado um novo contrato ", afirmou Solskjaer.