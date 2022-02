Manchester United rescinde contrato de patrocínio com companhia aérea russa

O Manchester United anunciou em nota oficial nesta sexta-feira o término de suas relações com a companhia aérea russa Aeroflot, que patrocinava o clube e tem o governo russo como seu acionista majoritário. A decisão é consequência da invasão das tropas russas sobre o território ucraniano.

"Após os acontecimentos na Ucrânia, o clube retirou os direitos de patrocínio da Aeroflot", afirmou o United em comunicado. "Compartilhamos a preocupação de nossos torcedores em todo o mundo e nossos pensamentos estão com os afetados", acrescentou.

Na última quinta-feira, 24, a companhia já havia sido proibida de realizar voos para o Reino Unido, horas depois do início da invasão à Ucrânia, como uma das sanções do primeiro ministro britânico Boris Johnson à Rússia. A Aeroflot patrocinava o Manchester United desde 2013 e substituiu a Turkish Airlines como parceira aérea do clube. O contrato havia sido renovado em 2017 e era válido até 2023, no valor de 40 milhões de euros (231 milhões de reais). O clube inglês seguiu a decisão do Schalke 04, que na quinta-feira rescindiu o contrato com a Gazprom, companhia energética russa, que era a principal patrocinadora do clube alemão.

O futebol europeu também vem acompanhando de perto a crise diplomática. A Uefa trocou a cidade da final da atual edição da Liga dos Campeões de São Petersburgo para Paris, no Stade de France, no dia 28 de maio.

A Fifa também vai tratar do calendário dos jogos das seleções que disputarão a repescagem para a Copa do Mundo deste ano, no Catar. Polônia, Suécia e República Checa descartaram jogar partidas no país de Vladimir Putin. O presidente Gianni Infantino adotou um discurso em que pede pelo diálogo construtivo e evitou tomar decisões que afetem os jogos.

Na visão de Fábio Wolff, diretor da Wolff Sports & Marketing, o cenário mundial exige um posicionamento rápido dos agentes envolvidos no mercado, principalmente quando se trata de situações que afetam a população como um todo.

"As marcas têm se posicionado cada vez mais e elas são cobradas por isso. Ou elas fazem de forma natural ou serão cobradas por isso. Vivemos em um mundo em que a tecnologia tornou a divulgação da informação muito rápida. Estamos passando ainda por um período de pandemia. O mundo todo se estressou e ainda tem se estressado por causa dessa realidade", . Muitas pessoas perderam entes queridos. Ninguém quer uma guerra agora. O posicionamento deve ser coerente com aquilo que o mundo deseja, ou seja, queremos um momento de paz e não de guerra", afirma o especialista em gestão e marketing esportivo.

