Manchester United apresenta balanço da última temporada com receita de R$ 2,45 bi

O Manchester United divulgou nesta quinta-feira o seu balanço financeiro da última temporada, o primeiro ano sob o comando do técnico José Mourinho, e revelou uma receita recorde de 581,2 milhões de libras (aproximadamente R$ 2,456 bilhões).

Na última temporada, o Manchester United conquistou o título da Copa da Liga Inglesa e também da Liga Europa, o que rendeu ao clube a vaga na Liga dos Campeões da Europa, mesmo que o time tenha sido apenas o sexto colocado no Campeonato Inglês.

De acordo com o balanço financeiro, o Manchester United teve um aumento de 13% na sua receita, que já havia superados os 500 milhões de libras (R$ 2,113 bilhões) no último ano fiscal, quando alcançou 515,3 milhões de libras (R$ 2,177 bilhões) no anterior.

Além disso, os lucros do clube antes dos impostos subiram 8%, para 39,2 milhões de libras (R$ 165,7 milhões) no ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2017. E o balanço também registrou um aumento de 13% nos gastos com salários.

Para esse resultado, pesou consideravelmente o aumento nas receitas comerciais, especialmente pelo novo contrato de TV do Campeonato Inglês. A receita pela transmissão de jogos saltou para 194,1 milhões de libras (R$ 820,3 milhões) de 140,4 milhões de libras (R$ 573,3 milhões) no ano anterior, um aumento de 38%.

Para a atual temporada, o Manchester United prevê uma receita entre 575 milhões de libras a 585 milhões de libras (de R$ 2,43 bilhões a R$ 2,47 bilhões). "Concluímos uma bem-sucedida temporada 2016/2017 com um total de três troféus e um retorno à Liga dos Campeões", disse o vice-presidente executivo do Manchester United, Ed Woodward, também se referindo ao título da Supercopa da Inglaterra. "Estamos satisfeitos com o investimento em nossa equipe e esperamos uma temporada emocionante", acrescentou o dirigente.