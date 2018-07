Manchester United aproveita falha de goleiro, supera Benfica e mantém os 100%

O Manchester United se manteve com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões da Europa nesta quarta-feira, ao bater o Benfica por 1 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa, pela terceira rodada do Grupo B da principal competição. O gol do time inglês foi marcado pelo atacante Rashford, após falha clamorosa do jovem goleiro da equipe portuguesa.

Com a derrota, o Benfica segue sem somar pontos na competição - foram três derrotas em três jogos - e fica bem mais distante de conquistar a classificação para a etapa seguinte do torneio. Em situação oposta à dos portugueses, o Manchester United chegou à terceira vitória e lidera a chave com nove pontos.

Em um primeiro tempo de muita movimentação, cheio de alternativas, as duas equipes tiveram várias oportunidades para abrir o placar. Mas os portugueses conseguiam ter mais volume de jogo, fazendo valer o mando de campo.

O primeiro grande lance dos mandantes foi aos 10 minutos, com o brasileiro Luisão, capitão do Benfica - e que está no clube português há quase 15 anos -, que subiu muito bem de cabeça, mas o cruzamento foi interceptado pela zaga inglesa.

Pouco depois, aos 14, o espanhol Grimaldo fez ótima jogada pela esquerda do ataque e tabelou com Diogo Gonçalves, que cruzou rasteiro para o argentino Eduardo Salvio desviar com muito perigo para o gol de De Gea.

Em uma das boas investidas do United, o meio-campista Matic chegou com muita velocidade pelo lado esquerdo do ataque e bateu firme para o gol, mas o belga Svilar, de apenas 18 anos e que bateu o recorde de Iker Casillas como goleiro mais jovem a atuar em uma partida da Liga dos Campeões, conseguiu parar o chute do sérvio.

Na segunda etapa, o United começou buscando pressionar mais os donos da casa e chegou com perigo antes do primeiro minuto com o atacante Rashford disparando pela esquerda e acionando Ander Herrera. Mas o volante chutou para fora.

Rashford deu trabalho novamente para Svilar aos 5 minutos, ao arriscar de fora da área. Dez minutos mais tarde, o inglês bateu um escanteio com muito perigo, mas o goleiro do time português conseguiu desviar. E a insistência surtiu efeito. Aos 18, Rashford cobrou falta de longa distância, Svilar tentou segurar ao invés de espalmar para a linha de fundo e acabou entrando com a bola dentro do gol. Falha grotesca do inexperiente goleiro da equipe lisboeta: 1 a 0.

O Benfica sentiu o gol sofrido e não conseguiu ter a mesma eficiência no ataque, apesar de buscar insistentemente o empate. Por outro lado, o United seguiu levando perigo aos adversários. O atacante francês Martial tentou vencer Svilar após receber passe do belga Lukaku, mas tinha pouco ângulo e facilitou a defesa do goleiro do Benfica.

Aos 47 minutos, já nos acréscimos, o zagueiro Luisão deu um carrinho no meio-campista Scott McTominay, que havia entrado na parte final do duelo, levou o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho.

Na abertura do returno do Grupo B, Manchester United e Benfica voltarão a se encontrar, em jogo marcado para o próximo dia 31, mas desta vez no estádio Old Trafford, em Manchester.

CSKA PERDE EM CASA

No outro jogo válido pelo Grupo B, o CSKA foi derrotado, em Moscou, pelo surpreendente Basel, da Suíça, por 2 a 0, e parou nos três pontos. Os gols da equipe da Basileia - que assumiu a vice-liderança da chave, com seis pontos - foram anotados pelo albanês Taulant Xhaka e o camaronês Dimitri Oberlin. Na rodada seguinte, ambos voltarão a se enfrentar, agora na Suíça.