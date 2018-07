Manchester United arranca empate com Aston Villa

Com o resultado, o Manchester manteve a invencibilidade no campeonato e chegou aos 25 pontos, três a menos que o Chelsea - enfrentará o Sunderland, domingo, em casa, e tem a chance de disparar na tabela. O empate deste sábado poderá custar a vice-liderança ao Manchester. Se vencer o Everton, no domingo, o Arsenal chegará aos 26 pontos e vai assumir a segunda colocação.

O Manchester entrou em campo neste sábado desfalcado de Rooney, Owen, Giggs e Hargreaves e Scholes. Pouco antes da partida, o brasileiro Rafael sentiu uma lesão no tornozelo e também foi cortado da partida - mais tarde foi vetado do amistoso da seleção brasileira contra a Argentina, nesta quarta.

E os desfalques pesaram na equipe visitante. O Aston criou as melhores chances de gols no primeiro tempo, mas só balançou as redes depois do intervalo. Young, de pênalti, e Albrighton deixaram os donos da casa em vantagem em menos de quatro minutos. Antes, o Aston havia acertado duas bolas na trave.

Com a vantagem no placar e o maior volume de jogo, o Aston parecia confirmar a vitória com sobras. No entanto, Macheda, aos 35 minutos, e Vidic, de cabeça, aos 39, decretaram o empate, para decepção da torcida local em Birmingham.