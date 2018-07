Manchester United arranca empate e garante título inglês

Na lista de maiores campeões, o Manchester superou o Liverpool, que acumula 18 títulos e não levanta o troféu desde a temporada 1989/1990. Os dois times estão bem à frente do Arsenal, com 13 títulos.

Nesta edição do campeonato, o Manchester chegou aos 77 pontos e não pode ser mais alcançado pelo vice-líder Chelsea, que soma 70 - o time londrino enfrenta o Newcastle no domingo. A equipe de Alex Ferguson tem ainda o melhor ataque da competição, com 74 gols, e o menor número de derrotas, apenas quatro, todas fora de casa. No Estádio Old Trafford, o time foi soberano durante todo o campeonato.

Estes números, porém, fizeram pouca diferença no primeiro tempo contra o Blackburn. Sem o goleiro Van der Sar, poupado visando a final da Liga dos Campeões, o Manchester penou com o reserva Kuszczak. Ele cometeu dois erros seguidos na etapa e, em um deles, sofreu o primeiro gol da partida. Após sair mal do gol, o goleiro viu Emerton aproveitar cruzamento da esquerda e finalizar de bate-pronto para as redes, aos 19 minutos.

Apático em campo, o Manchester ainda levou uma bola na trave antes de arrancar o empate, em um lance polêmico. Chicharito se chocou com o goleiro Robinson dentro da área e o árbitro, com o auxílio do bandeirinha, assinalou o pênalti. Os jogadores do Blackburn reclamaram da marcação, mas não puderam evitar o gol de Rooney, na cobrança, aos 27 minutos.

O ponto somando assegurou a conquista de mais um título na conta do vitorioso de Alex Ferguson. O treinador faturou seu 27.º troféu em sua longa história no comando do Manchester, o 12.º somente no Campeonato Inglês.

Agora, o Manchester concentrará suas forças na grande final da Liga dos Campeões, no dia 28 deste mês, diante do Barcelona, em Wembley.