Manchester United arranca empate no fim com o West Ham

Embora tenha marcado o seu gol no final da partida, o Manchester United perdeu neste domingo uma boa oportunidade de ficar em situação mais confortável na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa e até mesmo entrar na briga pelo vice-campeonato nacional. Afinal, o time conseguiu apenas arrancar um empate por 1 a 1 com o West Ham, fora de casa, pela 24ª rodada do torneio nacional.

Com o resultado, o Manchester United está na quarta colocação, com 44 pontos, cinco atrás do segundo colocado Manchester City e a um do terceiro Southampton. Além disso, o time é seguido de perto pelo quinto Tottenham, com 43, e pelo sexto Arsenal, com 42. Já o West Ham, ainda sonhando com uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, está em oitavo lugar com 37 pontos.

Os times fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas os gols da partida só saíram no segundo tempo. O primeiro deles foi marcado logo aos três minutos, quando o senegalês Kouyaté recebeu passe na grande área e finalizou forte, colocando o West Ham em vantagem.

Tentando evitar a derrota, o Manchester United pressionou o adversário até o final da partida, quando conseguiu ao menos arrancar o empate. Aos 47 minutos, após cobrança de falta, Rojo cruzou na área, a defesa do West Ham cortou mal a bola e o holandês Blind chutou de primeira para fazer 1 a 1.

Os outros dois jogos deste domingo da 24ª rodada do Campeonato Inglês também terminaram empatados. Na luta contra o rebaixamento, mas com ambos fora da zona de descenso, Burnley e West Bromwich Albion empataram por 2 a 2. Já Newcastle e Stoke City, ambos na zona intermediária da classificação ficaram no 1 a 1.