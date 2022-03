Manchester United avalia quatro técnicos para próxima temporada e descarta Tuchel, do Chelsea

O Manchester United está à procura de um novo técnico já de olho na próxima temporada. Enquanto o time patina na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, a diretoria já analisa o mercado em busca de um nome para assumir o cargo, ocupado interinamente pelo alemão Ralf Rangnick.

Quatro treinadores são cogitados para treinar o Manchester United, segundo a Sky Sports. O argentino Mauricio Pochettino, do Paris Saint-Germain, o holandês Erik ten Hag, do Ajax, além dos espanhóis Julen Lopetegui, do Sevilla, e Luis Enrique, da seleção espanhola. O treinador da La Roja é considerado o caso mais complexo devido à disputa da Copa do Mundo no fim do ano, no Catar.

Leia Também Sete jogadores se apresentam à seleção brasileira para as duas partidas da data Fifa

O United descartou os rumores da imprensa britânica de tentar a contratação do alemão Thomas Tuchel em meio ao futuro incerto do Chelsea. A diretoria está ciente de que a prioridade dos futuros donos do clube londrino será buscar a permanência de Tuchel.

Pochettino é bem visto dentro do United por sua experiência comprovada no Campeonato Inglês. O argentino fez um bom trabalho no Southampton e obteve um desempenho ainda melhor no Tottenham competindo por títulos apesar de um orçamento inferior aos rivais.

A diretoria do United entende que Ten Hag é o favorito entre os torcedores. O técnico do Ajax é um dos mais cobiçados do mercado, mas ainda há dúvidas internas sobre como o holandês desempenharia em uma estrutura de trabalho diferente dentro de um clube do tamanho e pressão ​​como o United.

A equipe está na sexta posição do Campeonato Inglês, com 50 pontos, quatro a menos e com um jogo a mais que o Arsenal, que ocupa a quarta colocação e, momentaneamente, garante vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.