Manchester United avança à semifinal na Copa da Liga Inglesa

STOKE - O Manchester United garantiu vaga nas semifinais da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira. Mesmo atuando fora de casa e em gramado castigado pela chuva, que chegou a interromper a partida por 10 minutos, a equipe de Old Trafford assegurou sua classificação com uma vitória por 2 a 0 sobre o Stoke City. Ashley Young e Evra marcaram no segundo tempo.

Depois de um primeiro tempo bastante equilibrado, o Manchester conseguiu buscar a vitória na etapa final com um belo gol de Ashley Young, aos 17 minutos. O meia tabelou com Chicharito Hernández e encheu o pé, sem chance para o goleiro. Já aos 33, foi a vez de Evra marcar e selar o placar com outro bonito gol. O lateral recebeu pela esquerda, invadiu a área e bateu colocado.

Na outra partida das quartas de final disputada nesta quarta, o Tottenham mostrou que a demissão de André Villas-Boas não surtiu muito efeito, pelo menos até o momento, e caiu diante do West Ham com uma derrota por 2 a 1, em casa. E a equipe até conseguiu sair na frente no placar, com o gol de Adebayor, aos 22 minutos da etapa final.

Em apenas cinco minutos, no entanto, o West Ham virou. Aos 35, o goleiro bateu para frente, a defesa do Tottenham falhou e Jarvis, após boa troca de passes, chutou para empatar. Já aos 40, Modibo Maiga aproveitou cruzamento da direita, subiu muito e cabeceou no canto para selar a virada.

Com os resultados desta quarta, estão definidas as semifinais da Copa da Liga Inglesa, que terão os jogos de ida disputados no dia 8 de janeiro e os de volta, no dia 22. O Manchester City, classificado na terça ao derrotar o Leicester, pega o West Ham. Já o Manchester United duelará contra o Sunderland, que eliminou o Chelsea.