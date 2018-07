Manchester United bate Chelsea e fica perto de título

O Manchester United chegou aos 76 pontos, com seis de vantagem para o vice-líder Chelsea, única equipe ainda com chances matemáticas de tirar o título do time dirigido por Alex Ferguson. E a vitória confirmou a excelente fase da equipe, que conquistou nesta semana a classificação para a final da Liga dos Campeões da Europa, que será realizada no dia 28 de maio, em Wembley, contra o Chelsea.

Atuando em casa, o Manchester United massacrou o time londrino no primeiro tempo e abriu o placar logo aos 36 segundos. Park deu belo passe para Hernandez, que invadiu a área e tocou na saída de Cech. O segundo gol da equipe da casa saiu aos 24 minutos e foi marcado por Vidic, de cabeça, que completou cruzamento de Giggs.

O Chelsea esboçou uma reação, pressionou o Manchester United nos minutos finais da primeira etapa. E a equipe londrina conseguiu marcar o seu gol aos 22 minutos da etapa final. O brasileiro Ramires, que entrou no intervalo, cruzou na área, Ivanovic escorou de cabeça para Lampard finalizar. Depois, porém, o Chelsea não conseguiu fazer o segundo gol, o Manchester United retomou o controle do jogo e garantiu a vitória por 2 a 1, que deixou o time próximo da conquista do título do Campeonato Inglês.