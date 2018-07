Manchester United bate o Sunderland com dois gols de Rooney

Wayne Rooney mais uma vez foi o nome da vitória do Manchester United pelo Campeonato Inglês. Se Van Persie estava fora, lesionado, e Falcao García ainda não encontrou seu futebol no clube, o atacante mostrou mais uma vez poder de decisão ao marcar duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland, neste sábado, em Old Trafford. O primeiro gol foi de pênalti, no qual o árbitro expulsou o jogador errado.

O resultado levou o Manchester à terceira posição com 50 pontos, ultrapassando o Arsenal, que ainda atua na rodada. Na quarta-feira, a equipe enfrenta o Newcastle fora de casa. Já o Sunderland é o 16.º colocado, com apenas 25 pontos, e duela com o Hull City na terça-feira, fora de casa.

O Manchester foi melhor desde o início neste sábado, mas a falta de pontaria fazia com que a equipe permanecesse no zero. Aos 19 minutos, no entanto, Falcao García recebeu na área e, com um belo domínio, tirou da marcação. Quando ia finalizar, foi derrubado por O''Shea. O árbitro assinalou pênalti, mas se confundiu e, mesmo após muita conversa e explicação, expulsou o jogador errado, Wes Brown. Rooney, que não tinha nada a ver com isso, bateu bem e marcou o primeiro.

O gol deu moral para os donos da casa, que cresceram na partida e chegaram a desperdiçar algumas oportunidades. Até que aos 38, Rooney marcou o segundo para selar o resultado. Ele aproveitou rebote do goleiro após boa finalização de Blind e tocou para o gol vazio.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, o quinto colocado Southampton caiu fora de casa para o West Bromwich por 1 a 0, com gol de Berahino logo com dois minutos. Já o Swansea conseguiu uma importante vitória fora de casa sobre o Burnley, também por 1 a 0, com gol contra de Trippier. O resultado levou o time a 40 pontos, em oitavo.

Já o Aston Villa continua seu pesadelo, extremamente ameaçado de queda para a segunda divisão. Penúltimo colocado, perdeu para o Newcastle por 1 a 0, fora de casa, e parou nos 22 pontos. Mesmo placar da vitória do Stoke City sobre o Hull City, com mais um gol de cabeça de Peter Crouch.