Manchester United bate Roma; Real e Inter só empatam em amistoso

Como vem acontecendo nas últimas pré-temporadas, muitas equipes europeias realizam os seus treinamentos nos Estados Unidos. Neste período, inúmeros amistosos entre clubes do Velho Continente ou contra times norte-americanos são realizados por todo o país. E foi o que aconteceu neste sábado, com três duelos em cidades diferentes.

O de maior destaque ocorreu em Denver, no estado do Colorado. O Manchester United, agora sob o comando do técnico holandês Louis van Gaal - terceiro colocado na Copa do Mundo com a seleção de seu país -, ganhou a segunda seguida em terras norte-americanas. Depois de enfiar 7 a 0 no Los Angeles Galaxy na última quarta-feira, foi soberano na maior parte do tempo e fez 3 a 2 na Roma.

O primeiro tempo foi todo da equipe inglesa, que só levava sustos em chutes de longa distância. No fim da etapa, em um intervalo de 12 minutos, conseguiu fazer três gols. Aos 36, Wayne Rooney acertou um belo chute de fora da área no ângulo direito da meta romana. Aos 39, o espanhol Juan Mata fez o segundo. E, aos 45, Rooney fez o seu segundo em cobrança de pênalti.

Na etapa final, a partida estava um pouco arrastada, muito por causa do calor e do pouco ritmo de jogo dos atletas por estarem em pré-temporada, até acontecer o golaço do bósnio Pjanic, aos 30 minutos. O meia da Roma pegou a bola antes da linha do meio de campo e arriscou o chute para o gol. A bola encobriu o goleiro Blackett. No final, aos 44, Totti diminuiu a desvantagem com um gol de pênalti.

Já em Berkeley, na Califórnia, Real Madrid e Internazionale empataram por 1 a 1. O galês Gareth Bale abriu o placar para os espanhóis e o atacante Icardi igualou para os italianos em uma cobrança de pênalti. Com o empate, o jogo foi para a disputa por pênaltis e a equipe de Milão levou a melhor por 3 a 2.

Quem se deu mal neste sábado foi o Arsenal. Em Nova Jersey, o time inglês enfrentou o New York Red Bull, que tem o atacante francês Thierry Henry como destaque, e oerdeu por 1 a 0. O gols foi do norte-americano Bradley Wright-Phillips. O clube de Londres ainda não contou com seus principais atletas, que ganharam um tempo a mais de férias após a disputa da Copa do Mundo.