United volta a vencer após duas rodadas ao bater o  West Bromwich

Após dois empates consecutivos sem gols no Campeonato Inglês, o Manchester United retomou o caminho das vitórias neste sábado. O time do técnico holandês Lois van Gaal bateu o West Bromwich por 2 a 0, no estádio Old Trafford, e se manteve vivo na briga pela liderança.

Com a vitória, o United foi a 24 pontos, um a menos que o Leicester City. Manchester City e Arsenal lideram o campeonato com 25 pontos e ainda não jogaram pela 12.ª rodada. Já o West Bromwich estacionou nos 14 pontos, no 12.º lugar.

A partida teve um início lento, com as duas equipes se estudando antes de decidir partir ao ataque. A primeira oportunidade de gol do Manchester United apareceu aos 15 minutos, quando Wayne Rooney tocou para Juan Mata, que chutou cruzado, com efeito, mas a bola foi para fora.

Pouco efetivo, apesar de controlar mais o jogo, o Manchester United só conseguiu levar perigo ao gol adversário novamente aos 44 minutos. Martial dominou na entrada da área, cortou o zagueiro e bateu forte, obrigando o goleiro Myhill a fazer uma boa defesa. Ao apito final da primeira etapa, o time da casa somava 76% de posse de bola.

Após o intervalo, as duas equipes mantiveram a mesma proposta de jogo. Entretanto, o time de Van Gaal, enfim, conseguiu abrir o placar aos seis minutos. Lingard aproveitou sobra fora da área e chutou bonito, no cantinho esquerdo do goleiro, para fazer 1 a 0.

Atrás no marcador, o West Bromwich precisou mudar a postura defensiva e quase conseguiu empatar em dois cruzamentos. Aos 27 minutos, McAuley desviou de cabeça para fora. Dois minutos depois, Sessegnon apareceu sozinho na pequena área, mas escorou por cima do gol.

Abatido com as chances perdidas, os visitantes pouco ameaçaram até o final do jogo. No minuto final do tempo regulamentar, Martial recebeu em contra-ataque, invadiu a área e foi derrubado por McAuley, que acabou expulso. Na cobrança do pênalti, Juan Mata bateu no meio do gol e selou o 2 a 0.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, o Newcastle venceu o Bournemouth por 1 a 0 e deixou a zona de rebaixamento. O Leicester City venceu o Watford por 2 a 1 e encostou nos líderes do Campeonato Inglês, o Norwich fez 1 a 0 no Swansea, o Southampton superou o Sunderland por 1 a 0, e a partida entre West Ham e Everton terminou empatada por 1 a 1.