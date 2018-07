Manchester United cai em grupo com Fenerbahçe e Feyenoord na Liga Europa

Principal atração desta próxima edição da Liga Europa, o Manchester United conheceu nesta sexta-feira quais serão os seus primeiros adversários na competição continental. Um sorteio realizado em Mônaco definiu que o Manchester United irá integrar o Grupo A do torneio ao lado de Fenerbahçe, da Turquia, Feyenoord, da Holanda, e o desconhecido Zorya Luhansk, da Ucrânia.

Agora sob o comando do José Mourinho e impulsionado pelas contratações dos astros Ibrahimovic e Pogba, o United desponta como grande favorito ao título desta Liga Europa, após na temporada passada ter fracassado em sua tentativa de se classificar para a Liga dos Campeões ao terminar o último Campeonato Inglês na quinta posição.

Embora sejam tradicionais forças de seus respectivos países, Fenerbahçe e Feyenoord deverão brigar por uma segunda vaga na próxima fase da Liga Europa, pois se classificam os dois primeiros colocados de cada chave, além de oito times que terminarão em terceiro lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Outro clube de peso do futebol mundial que estará nesta edição da Liga Europa será a Inter de Milão. O time italiano caiu em um grupo que pode ser considerado muito fraco, o K, que conta também com os modestos Sparta Praga, da República Checa, Southampton, da Inglaterra, e Hapoel Beer-Sheva, de Israel.

Ajax e Roma, outros dois tradicionais clubes que disputarão a Liga Europa, também não podem reclamar do sorteio desta sexta-feira. O time holandês, que deu vexame ao cair por 4 a 1 diante do Rostov, da Rússia, no estágio final de classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, terá pela frente o Standard Liège, o Celta e o Panathinaikos no Grupo G da competição continental.

Já a Roma caiu no Grupo E, no qual vai encarar como primeiros adversários o Viktoria Plzen, da República Checa, o Áustria Viena e o Astra Giurgiu, da Romênia, este último responsável pela eliminação do West Ham, de Calleri, no estágio final de classificação para a fase de grupos. O Villarreal, de Alexandre Pato, irá fazer parte do Grupo L, que também contará com o Steaua Bucareste, da Romênia, o Zurich, da Suíça, e o Osmanlispor, da Turquia. A nova equipe do atacante brasileiro acabou ingressando na Liga Europa ao cair no mata-mata que travou com o Monaco por uma vaga na Liga dos Campeões.

A fase de grupos da Liga Europa será disputada entre os dias 15 de setembro e 8 de dezembro. Em meio a este período, os dias 29 de setembro, 20 de outubro e 3 e 24 de novembro foram fixados como datas para confrontos da competição.

Confira os grupos da Liga Europa:

Grupo A - Manchester United (ING), Fenerbahçe (TUR), Feyenoord (HOL) e Zorya Luhansk (UCR).

Grupo B - Olympiacos (GRE), Apoel (CHP), Young Boys (SUI) e Astana (CAS).

Grupo C - Anderlecht (BEL), Saint-Ettiene (FRA), Mainz (ALE) E Qabala (AZE).

Grupo D - Zenit (RUS), Az Alkmaar (HOL), Maccabi Tel-Aviv (ISR) e Dundalk (IRL).

Grupo E - Viktoria Plzen (RCH), Roma (ITA), Áustria Viena (AUT) e Astra Giurgiu (ROM).

Grupo F - Athletic Bilbao (ESP), Genk (BEL), Rapid Viena (AUT) e Sassuolo (ITA).

Grupo G - Ajax (HOL), Standard Liège (BEL), Celta (ESP) e Panathinaikos (GRE).

Grupo H - Shakhtar Donetsk (UCR), Braga (POR), Gent (BEL) e Konyaspor (TUR).

Grupo I - Schalke 04 (ALE), Red Bull Salzburg (AUT), Krasnodar (RUS) e Nice (FRA).

Grupo J - Fiorentina (ITA), PAOK (GRE), Liberec (RCH) e Qarabag (AZE).

Grupo K - Inter de Milão (ITA), Sparta Praga (RCH), Southampton (ING) e Hapoel Beer-Sheva (ISR).

Grupo L - Villarreal (ESP), Steaua Bucareste (ROM), Zurich (SUI) E Osmanlispor (TUR).