Manchester United cai na Copa da Liga Inglesa; City e Liverpool passam

O Manchester United se juntou ao Chelsea e ao Arsenal nesta quarta-feira ao ser eliminado nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O time comandado por Louis Van Gaal foi derrotado nos pênaltis pelo Middlesbrough, da segunda divisão, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. Já o Manchester City e o Liverpool se garantiram nas quartas de final.

A queda nas penalidades se deveu às cobranças perdidas pelos experientes Wayne Rooney, Michael Carrick e Ashley Young, no Old Trafford. Somente o jovem Andreas Pereira converteu pelos anfitriões. O Middlesbrough venceu por 3 a 1 em uma partida marcada por trapalhadas das defesas dos dois lados.

Somente no segundo tempo, o Manchester United quase "entregou" o jogo em dois lances bobos e inesperados. No primeiro, Blind completou cruzamento, sem hesitar, contra as próprias redes. Sorte sua que o árbitro já havia anulado o lance por impedimento.

Mais tarde, o goleiro Romero, ao receber bola recuada, furou e a bola quase entrou. Passou rente ao pé da trave. Do lado do Middlesbrough, falhas bobas da defesa quase causaram o gol anfitrião. Na melhor chance, Fellaini bateu mascado e a zaga viu a bola percorrer um trecho da linha do gol antes de afastá-la.

Apesar dos erros, os dois times criaram boas oportunidades no fim, dando maior emoção ao jogo. No entanto, não alteraram o placar, nem na prorrogação. Nos pênaltis, a menos experiente equipe do Middlesbrough deu conta do recado.

Também nesta quarta, o Manchester City não deu chances ao Crystal Palace e aplicou 5 a 1 no Etihad Stadium. Wilfried Bony, Kevin de Bruyne, Kelechi Iheanacho, Yaya Touré e Manu Garcia marcaram os gols dos anfitriões.

Jogando no Anfield Road, o Liverpool faturou sua primeira vitória sob o comando do técnico Jürgen Klopp ao superar o Bournemouth por 1 a 0. Clyne anotou o único gol da partida ainda aos 17 minutos do primeiro tempo, dando tranquilidade aos favoritos.

O lance teve início com Roberto Firmino, que acionou João Carlos dentro da área. O português quase marcou um golaço de calcanhar, mas a defesa tirou a bola em cima da linha. No rebote, o zagueiro não pôde evitar o chute de Clyne, diante do gol aberto, para as redes.

Em outra partida destas oitavas, o Southampton derrotou o Aston Villa por 2 a 1, com gols de Maya Yoshida e Graziano Pelle. O Aston Villa descontou nos acréscimos, com gol de pênalti de Scott Sinclair. Mas não foi o suficiente para buscar a reação.