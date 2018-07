Manchester United celebra goleada, mas perde Evans

"Estamos vivendo um pesadelo nos últimos dias. Phil Jones e Chris Smalling ficaram doentes. Rio Ferdinand teve uma lesão nas costas e Jonny Evans se machucou", lamentou Ferguson, ao citar os desfalques na defesa do Manchester, sem falar, no entanto, do zagueiro Vidic, que perderá o restante da temporada por contusão.

Assim, Ferguson ainda não sabe como irá armar a defesa do time no jogo de sábado, contra o Blackburn, também em Old Trafford. Mas, independente dos problemas por contusão, o treinador elogiou a performance do Manchester nesta segunda-feira, que o deixou com a mesma pontuação do líder Manchester City no Campeonato Inglês.