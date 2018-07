Manchester United consegue virada e ganha do Braga na Copa dos Campeões

MANCHESTER - O Braga teve chance de conseguir uma vitória histórica nesta terça-feira, ao abrir 2 a 0 no Estádio Old Trafford. Mas o Manchester United mostrou sua força e conseguiu a virada, ganhando por 3 a 2 e mantendo o aproveitamento 100% no Grupo H da Copa dos Campeões da Europa.

Agora, após três rodadas disputadas, o Manchester United lidera a chave com nove pontos. A segunda posição é do romeno Cluj, que chegou aos quatro pontos após empatar nesta terça-feira com o lanterna Galatasaray por 1 a 1, em Istambul, na Turquia. E o Braga segue com três.

Mesmo jogando na Inglaterra, o Braga não se intimidou e abriu vantagem de 2 a 0 com apenas 20 minutos de partida. Os dois gols foram do brasileiro naturalizado português Alan, que tem 33 anos e teve passagem pelo Ipatinga antes de fazer carreira no futebol de Portugal.

Mas, apesar do susto inicial, o Manchester United conseguiu reagir. Para isso, utilizou uma velha arma do futebol inglês: a bola aérea. Ainda no primeiro tempo, o atacante mexicano Chicharito Hernandez aproveitou cruzamento na área aos 25 minutos e descontou de cabeça.

Já na segunda etapa, o Manchester United voltou a marcar aos 17 minutos, quando o zagueiro Evans aproveitou uma cobrança de escanteio e empatou. Depois, já aos 30, Chicharito Hernandez recebeu novo cruzamento na área e cabeceou para garantir a virada da equipe inglesa.