Manchester United contrata goleiro titular da Argentina Sergio Romero

Os "diabos vermelhos" informaram em sua página oficial que existe uma opção de ampliar o contrato para uma quarta temporada.

"Estou muito feliz de me juntar ao Manchester United. Jogar no maior clube do mundo é um sonho que se tornou realidade. Louis Van Gaal é um treinador fantástico e mal posso esperar pelo início deste desafio em minha carreira", disse Romero, de 28 anos.

O titular da seleção argentina foi revelado pelo Racing Club, da Argentina, em 2007 e depois jogou no AZ Alkmaar, da Holanda, onde foi treinado por Van Gaal, Sampdoria, na Itália, e Mônaco, na França.

"Sergio é um goleiro muito talentoso. Era um jovem na época do AZ Alkmaar e me deixa muito feliz que se junte ao Manchester United", disse Van Gaal.

(Por Javier Leira)