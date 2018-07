Manchester United contrata goleiro Victor Valdés, ex-Barcelona Mesmo contando com um dos melhores e mais promissores goleiros do mundo, o garoto David De Gea, de 24 anos, o Manchester United resolveu investir na contratação de um concorrente de peso. Nesta quinta-feira, o clube inglês anunciou acerto com Victor Valdés, que não joga desde março e foi o titular do Barcelona durante os anos áureos dos catalães, com três títulos de Liga dos Campeões no currículo.