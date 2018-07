Manchester United contrata Rojo e cede Nani ao Sporting

O Sporting anunciou oficialmente nesta terça-feira que acertou a venda do lateral-esquerdo Marcos Rojo ao Manchester United. O clube português revelou que o jogador, titular da Argentina na última Copa do Mundo, foi contratado pela equipe inglesa por 20 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões).

Para completar, o Sporting acertou o retorno do meia-atacante Nani, emprestado por um ano à equipe. Contratado pelo United em 2007 junto ao próprio time português, o atleta assim está retornando para a equipe na qual surgiu pela primeira vez com destaque no futebol mundial.

O Manchester United fechou a contratação de Rojo depois de ter estreado no Campeonato Inglês com derrota por 2 a 1 para o Swansea, no último sábado, no Old Trafford, naquela que foi a primeira partida oficial de Louis van Gaal no comando da equipe inglesa.

Ao oficializar a venda de Rojo, o Sporting também informou que nove dos 20 milhões de euros a serem pagos pelo Manchester nesta negociação serão usados na construção de um novo ginásio poliesportivo para o clube, assim como revelou que o Spartak Moscou, clube anterior do argentino, terá direito a receber quatro milhões de euros referentes ao negócio.

Já ao voltar a contar com Nani, a equipe lisboeta terá novamente o atleta que defendeu Portugal na Copa do Mundo de 2014 e que anteriormente vestiu a camisa do time entre 2005 e 2007.