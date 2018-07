Manchester United demite Moyes e Giggs vira técnico interino

MANCHESTER - Combalido por uma série de resultados ruins acumulados nesta temporada do futebol europeu, David Moyes teve a sua demissão oficialmente confirmada pelo Manchester United nesta terça-feira. O técnico deixa o cargo dez meses após a aposentadoria de Alex Ferguson, que havia se despedido em grande estilo, como campeão inglês ao fim de uma histórica passagem de 27 anos à frente do time.

O comandante escocês, de 50 anos, foi demitido do seu cargo pelo vice-presidente do Manchester United, Ed Woodward, durante uma reunião realizada nesta manhã de terça. Após o encontro, o clube publicou um breve comunicado em seu site oficial, na qual se limitou a confirmar a saída do treinador e agradeceu o mesmo "por seu trabalho, honestidade e integridade desempenhados no cargo". O Manchester United ocupa a sétima posição no Campeonato Inglês.

Pouco depois, um novo comunicado, também bastante sucinto, informou que o galês Ryan Giggs, "jogador mais premiado da história do clube, assumirá o cargo de Moyes de forma interina até que um novo técnico assuma o cargo de forma definitiva". Aos 40 anos de idade e ainda em atividade, o jogador terá sua primeira experiência como treinador.

Louis van Gaal, que deixará o comando da seleção holandesa após o término da Copa do Mundo de 2014, tem sido destacado pela mídia britânica como um dos possíveis aspirantes ao cargo que era de Moyes. O treinador do Borussia Dortmund, Juergen Klopp, também foi citado como opção para o posto, mas o jornal inglês The Guardian publicou nesta terça uma reportagem, segundo a qual enfatizou que o compromisso do alemão "com a torcida e com o clube Borussia são inquebrantáveis".

O futuro de Moyes foi novamente colocado em dúvida no Manchester no último domingo, quando caiu por 2 a 0 diante do Everton, pelo Campeonato Inglês, em resultado que encerrou as chances de o time se classificar para a próxima Liga dos Campeões, o que aconteceu pela primeira vez em 19 anos na tradicional equipe inglesa.

O Manchester United é apenas o sétimo colocado do Inglês, depois de ter conquistado na sua temporada passada o seu 20º título nacional, com 11 pontos de vantagem sobre o vice-campeão. E agora o time se vê no caminho de amargar a sua pior campanha na competição desde 1990.

Quando deixou o cargo que ocupou por 27 anos, em 2013, Ferguson se despediu com o seu 38º título pelo Manchester. Escolhido como substituto do legendário treinador, Moyes havia assinado um compromisso para dirigir o clube por seis temporadas, mas não conseguiu completar sequer a primeira. Novo técnico interino do time, Giggs é uma verdadeira lenda em Old Trafford, sendo que é o jogador com maior número de partidas oficiais no clube, pelo qual acumula 631 ao total, e soma 23 temporadas pela equipe desde quando estreou, aos 17 anos de idade, então sob o comando de Ferguson, em 1991.