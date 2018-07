Manchester United demora para engrenar, mas passa fácil por time da Noruega

O Manchester United está na Noruega em sua pré-temporada e neste domingo derrotou o Valerenga, time do país, por 3 a 0. Fellaini, Lukaku e McTominay marcaram os gols da tranquila vitória do time inglês nesta amistoso de preparação para o ciclo 2017/2018 do futebol europeu.

Apesar de não ter sido assustado pelo adversário, o Manchester demorou para conseguir abrir o marcador. O primeiro sol só saiu aos 45 minutos do primeiro tempo. Mkhitaryan avançou pela direita e cruzou na medida para Fellaini marcar de cabeça.

Na etapa final, o Valerenga tentou sair para o jogo e levou o segundo logo aos três minutos. Lukaku, que havia acabado de entrar, aproveitou cobrança de escanteio e ampliou também de cabeça. O terceiro foi do jovem de 20 anos, McTominay. Ele recebeu de costas para o gol, girou e fez.

O Manchester United fará mais um amistoso antes da estreia oficial na próxima temporada. Na quarta-feira, enfrentará a Sampdoria. No dia 8 de agosto, disputará o primeiro troféu da temporada, em duelo contra o Real Madrid pela Supercopa da Uefa.