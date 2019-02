Manchester United derrota Leicester fora e 'rouba' 5º lugar do Arsenal no Inglês

Em recuperação impressionante no Campeonato Inglês, o Manchester United derrotou o Leicester neste domingo por 1 a 0, fora de casa, no King Power Stadium, chegou a oito partidas de invencibilidade e, de quebra, subiu para a zona de classificação à Liga Europa.

A sequência arrasadora do United com o técnico Ole Gunnar Solskjaer, que assumiu o time após a demissão do português José Mourinho, inclui sete vitórias - sendo seis seguidas - e um empate, e permitiu que a equipe subisse ao quinto lugar temporariamente, com 48 pontos pois o Arsenal, antigo dono do posto, ainda entra em campo neste domingo contra o vice-líder Manchester City e pode retomar a posição caso empate ou vença.

O United, com o triunfo, ainda pôde encostar no grupo dos quatro primeiros colocados. Agora, são dois pontos de diferença para o Chelsea, último entre os quatro primeiros que garantem vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Já o Leicester não consegue embalar no torneio. Vem de quatro jogos sem triunfar e perambula pelo meio da tabela. No momento, o campeão inglês na temporada de 2015/2016 ocupa o 11º lugar, com 32 pontos.

O United passou de longe de mostrar o bom futebol dos últimos jogos contra o Leicester neste domingo. Mesmo assim, saiu vitorioso mais uma vez graças a uma defesa forte e um contra-ataque fatal.

Após assistência de Pogba, Marcus Rashford foi às redes no começo da partida, o que reforçou a estratégia da equipe de Manchester se fechar atrás e atacar nos contragolpes.

Na etapa final, o Manchester United teve postura decepcionante. Praticamente não atacou, e se limitou a defender-se como fazia com Mourinho. A postura defensiva atraiu o Leicester e quase custou os três pontos. Evans, Maguire e Ghezzal tiveram chances de ao menos dar ao Leicester o empate, mas não acertaram o gol. De Gea teve nova atuação de destaque e garantiu a vitória ao United.

O último jogo neste domingo será o duelo entre Manchester City e Arsenal, que se enfrentam em Manchester. Na segunda, o líder Liverpool fecha a 25ª rodada no confronto contra o West Ham, em Londres.