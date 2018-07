Manchester United derrota Wigan e conquista Supercopa da Inglaterra

LONDRES - Após seguidas decepções na pré-temporada, o técnico David Moyes se redimiu neste domingo ao levar o Manchester United ao título da Supercopa da Inglaterra, sua primeira conquista desde que assumiu o cargo de Alex Ferguson. O Manchester levantou o troféu ao vencer o Wigan por 2 a 0, no Estádio de Wembley, em Londres.

Ao conquistar o título, que envolve os campeões do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra, Moyes ofusca os questionamentos que surgiram após os fracos resultados na turnê do Manchester por Ásia e Europa. O último tropeço aconteceu na sexta-feira, na derrota por 3 a 1 para o Sevilla.

Favorito, o Manchester abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo, quando Evra levantou na área e Van Persie subiu de cabeça. A bola morreu no canto direito do goleiro Carson. Nove minutos depois, o brasileiro Rafael sentiu dores na perna esquerda e acabou sendo substituído por Smalling.

Sem o lateral-direito titular, o Manchester confirmou a vitória e sacramentou o título aos 13 da segunda etapa, quando Van Persie marcou seu segundo gol. Ele recebeu passe de Welbeck na entrada da área e bateu rasteiro. A bola desviou na zaga e matou o goleiro. Sem enfrentar a resistência do Wigan, o Manchester não teve problemas para administrar a vantagem até o apito final.

O título é o primeiro de David Moyes no comando do Manchester, em substituição a Ferguson, o lendário técnico do time, que se aposentou ao fim da temporada passada. O time reforçou seu domínio na Supercopa da Inglaterra, com 20 troféus.