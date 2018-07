Manchester United deslancha e goleia o Fenerbahçe

O Manchester United finalmente deslanchou nesta quinta-feira. Depois de gastar centenas de milhões de euros em reforços, o time estava devendo uma grande atuação nesta temporada, e ela veio na goleada por 4 a 1 sobre o Fenerbahçe, em casa, pela Liga Europa, mesmo sem boa parte dos titulares.

Se Ibrahimovic, Rojo, Rashford e Fellaini começaram no banco, poupados, Pogba chamou a responsabilidade. Jogador mais caro da história, após custar 105 milhões de euros, o francês também estava devendo, mas teve sua melhor atuação neste retorno ao Manchester, ao marcar dois gols e participar de outro.

O resultado levou o Manchester à liderança do Grupo A, com os mesmos seis pontos do Feyenoord, que derrotou o Zorya nesta quinta por 1 a 0. O Fenerbahçe parou em quatro, na terceira posição. Na próxima rodada, dia 3 de novembro, o Fenerbahçe receberá o Manchester e o Feyenoord viaja para encarar o lanterna Zorya, que tem apenas um ponto.

Apesar do resultado, o começo de jogo foi tenso e as arquibancadas já reclamavam quando saiu o primeiro gol. Aos 29 minutos, Mata foi lançado, dominou dentro da área e acabou atropelado pelo zagueiro Kjaer. Pogba bateu o pênalti com categoria, no canto direito do goleiro, e marcou.

Não demoraria para o segundo gol sair, quase igual ao primeiro. Aos 32, foi a vez de Mata dar enfiada precisa para Martial, que invadiu a área e foi empurrado por Sener. O próprio Martial bateu no canto para ampliar.

O apagão tirou completamente o Fenerbahçe da partida, e o Manchester teve caminho livre para golear. O brasileiro Souza até chegou a assustar, aos 36, mas foi Pogba quem marcou. Aos 45, a defesa turca saiu jogando errado, o Manchester recuperou e Lingard recebeu na entrada da área. O atacante só rolou para Pogba, que bateu de primeira, no ângulo direito do goleiro: um golaço.

O intervalo não mudou em nada as posturas das equipes, e o Manchester seguiu amplamente superior na segunda etapa. Demorou somente dois minutos para marcar o quarto, em jogada que começou com Pogba. Ele tocou para Rooney, que ajeitou para Lingard bater de fora da área, sem chances para o goleiro.

Só então o time da casa diminuiu o ritmo, e a partida perdeu em emoção. Deu tempo até para a torcida inglesa reverenciar Van Persie, hoje no Fenerbahçe, mas que marcou época no Manchester. E o holandês "presenteou" seus fãs com o gol de honra. Aos 36, aproveitou cruzamento da esquerda de Emenike para desviar e selar o resultado.

OUTROS RESULTADOS - No Grupo C, tudo embolado. Anderlecht, Mainz e Saint-Étienne chegaram aos cinco pontos nesta quinta-feira e dividem a liderança da chave. O Saint-Étienne foi o único a vencer, ao fazer 1 a 0 sobre o lanterna Qabala, que ainda não pontuou. O brasileiro Ricardinho, contra, marcou o único gol dos franceses. Já na Alemanha, Malli marcou para o Mainz, Teodorczyk fez para o Anderlecht e as equipes ficaram no 1 a 1.

No Grupo B, a liderança também está dividida, mas entre somente dois times. O Olympiacos atropelou o Astana por 4 a 1, em casa, e chegou aos mesmo seis pontos do APOEL Nicosia, que perdeu nesta quinta para o Young Boys por 3 a 1, na Suíça. O time suíço, aliás, ocupa a terceira colocação, com quatro pontos, enquanto o Astana tem somente um.