Manchester United desperdiça chance em empate com Newcastle

O Manchester, disputando sua primeira partida desde a derrota na semifinal da Copa da Inglaterra (FA Cup) contra o rival Manchester City no sábado, não conseguiu furar a defesa consistente do Newcastle, que acabou controlando a partida.

O time da casa dominou a maior parte do jogo disputado no estádio St. James Park e viu Peter Lovenkrands desperdiçar a melhor chance de gol do jogo com um cabeçada errada ainda no primeiro tempo.

O Manchester, que demonstrou sinais de abatimento pela derrota do fim de semana, também teve chances de marcar, mas esbarrou em passes errados de Wayne Rooney e Ryan Giggs.

A equipe agora soma 70 pontos em 33 jogos, sete pontos à frente do segundo colocada Arsenal e com nove de vantagem para o Chelsea. No entanto, os dois times de Londres tem uma partida a menos.

(Por Toby Davis)