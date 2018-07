Manchester United deve ter volta de Young e Welbeck

Os dois desfalcaram os líderes do campeonato na vitória por 4 x 3 sobre o Newcastle United, na quarta-feira, que deu ao Manchester United uma vantagem de sete pontos sobre o rival Manchester City.

"Esperamos que talvez Young esteja pronto, e Welbeck deve estar pronto. Ele estava passando mal na terça à noite, mas acho que deve estar bem", disse o técnico Alex Ferguson, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira.

"Ao menos são dois corpos descansados de volta para a gente. Vamos apenas administrar o restante em termos de cansaço."

Ferguson disse que Wayne Rooney deve ficar afastado da equipe por mais duas partidas, após o atacante da seleção inglesa ter machucado o joelho num treino antes da partida com o Newcastle.

"Ele estava um pouco melhor ontem", acrescentou o treinador.

O meia da seleção japonesa Shinji Kagawa, que está fora dos gramados desde outubro com uma lesão no joelho, pode voltar ao time como opção no banco de reservas no sábado, disse Ferguson.

(Por Alison Wildey)