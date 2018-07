United dispensa Van Gaal e abre caminho para Mourinho

Dois dias depois de conquistar o título da Copa da Inglaterra, o Manchester United confirmou nesta segunda-feira a demissão do técnico Louis Van Gaal, conforme já era especulado há algum tempo. A expectativa é que em breve a direção do clube anuncie a contratação do português José Mourinho.

O título na Copa da Inglaterra, conquistado sobre o Crystal Palace, só amenizou um pouco o péssimo trabalho do treinador holandês no Manchester United, um dos clubes mais ricos e poderosos do mundo. Em pouco mais de 100 partidas, teve um aproveitamento na casa de 50% dos pontos.

Foram duas temporadas em Old Trafford, terminando em quarto no Inglês no ano passado e em quinto agora, fora inclusive da Liga dos Campeões. Na desastrosa temporada do United, o time caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões e foi eliminado pelo Liverpool na Liga Europa.

Nesta segunda-feira, a demissão veio em tom cordial. "Gostaria de agradecer a Van Gaal e sua equipe pelo excelente trabalho nos últimos dois anos, ganhando a Liga da Inglaterra pela 12.ª vez, um recorde. Ele se dedicou com grande profissionalismo e dignidade durante sua estada aqui. Ele nos deixa com o legado de ter dado a diversos jovens atletas a confiança de mostrar sua habilidade no mais alto nível. Todos no clube desejam a ele o melhor no futuro", disse, o vice-presidente executivo Ed Woodward no breve comunicado do clube.

O Manchester promete anunciar "em breve" o substituto de Van Gaal. A expectativa é pela contratação de José Mourinho, de passagens vitoriosas por Porto, Chelsea, Inter de Milão e Real Madrid.

Ele está desempregado desde o fim do ano passado, quando foi demitido pelo Chelsea no pior momento da sua carreira em mais de uma década. O time era 16.º colocado após 16 rodadas e brigava só contra o rebaixamento.

Desde a aposentadoria de Alex Ferguson, que comandou o Manchester United de 1986 a 2013, o clube não se dá bem com um treinador. David Moyes nem terminou a temporada 2014, sendo substituído interinamente por Ryan Giggs. Agora Van Gaal cai após dois anos de trabalho. Em três temporadas, o United só ganhou um título.