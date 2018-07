Manchester United é a equipe mais valiosa do mundo, diz Forbes

A equipe inglesa, que tem estimados 333 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, lidera a lista com um valor de 1,86 bilhão de dólares, pouco à frente do Dallas Cowboys (1,81 bilhão de dólares), da liga de futebol americano dos EUA.

Os 50 primeiros incluem sete clubes de futebol, com o Real Madrid aparecendo em quinto e o Arsenal em sétimo. O Barcelona, considerado o melhor time do mundo, vem apenas na 26a colocação, apesar de seu sucesso dentro do campo.

Todas as 32 equipes da liga de futebol americano dos EUA (NFL) estão entre as 50 mais valiosas, com Dallas, Washington, New England, New York Giants, Houston Texans e New York Jets entre os 10 primeiros.

O único time no top 10 que não joga futebol ou futebol americano é o New York Yankees, da liga norte-americana de beisebol, que está em terceiro no geral.

A Ferrari é a mais valiosa entre as equipes de automobilismo, na 13a posição geral, enquanto o New York Knicks (em 47o) lidera entre os clubes de basquete da NBA.

Veja os 10 primeiros da lista da Forbes:

1. Manchester United

2. Dallas Cowboys

3. New York Yankees

4. Washington Redskins

5. Real Madrid

6. New England Patriots

7. Arsenal

8. New York Giants

9. Houstan Texans

10. New York Jets

(Reportagem de Gene Cherry em Raleigh)