Manchester United e Ajax se enfrentarão na Liga Europa

NYON - Dois dos maiores vencedores da história da Copa dos Campeões da Europa vão se enfrentar na primeira fase de mata-mata da Liga Europa. Sorteio realizado nesta sexta-feira em Nyon, na sede da Uefa, definiu que Ajax e Manchester United medirão forças em duelo que valerá uma vaga nas oitavas de final da competição, com o time inglês sendo o mandante da partida de volta.

O Ajax já conquistou a Copa dos Campeões quatro vezes, enquanto o Manchester United possui três troféus. Nassa temporada, porém, o time inglês decepcionou na principal competição continental e ficou apenas em terceiro lugar na sua chave. Por isso, se "classificou" para a Liga Europa, assim como o Ajax. Como o sorteio desta sexta-feira também definiu os cruzamentos das oitavas de final, o vencedor deste confronto vai encarar o Athletic Bilbao ou o Lokomotiv Moscou na fase seguinte.

A competição também terá outro interessante duelo entre equipes eliminadas na fase de grupos da Copa dos Campeões. O Manchester City, líder do Campeonato Inglês, vai enfrentar o Porto, atual campeão da Liga Europa. O Porto pode encarar o Sporting na fase seguinte, se as duas equipes avançarem - o Legia Varsóvia será o adversário do time de Lisboa.

O mata-mata da Liga Europa também terá um duelo entre o futebol italiano e o espanhol, entre a Lazio, de Hernanes, e o Atlético de Madrid, de Diego. O Valencia vai enfrentar o Stoke City e o Athletic Bilbao duelará com o Lokomotiv Moscou.

Semifinalista da última Copa dos Campeões, o Schalke 04 medirá forças com o Viktoria Plzen. O Braga, vice-campeão da última Liga Europa, vai encarar o Besiktas. Já a Udinese enfrentará o PAOK e o Hannover vai duelar com o Brugge.

Os confrontos de ida da primeira fase de mata-mata da Liga Europa vão acontecer em 16 de fevereiro de 2012, com os jogos de volta marcados para o dia 23. A final da competição está marcada para Bucareste, na Romênia, em 9 de maio.

Confira todos os duelos da próxima fase da Liga Europa:

1 - Porto x Manchester City

2 - Ajax x Manchester United

3 - Lokomotiv Moscou x Athletic Bilbao

4 - Red Bull Salzburg x Metalist

5 - Stoke City x Valencia

6 - Rubin kazan x Olympiacos

7 - AZ x Anderlecht

8 - Lazio x Atlético de Madrid

9 - Steaus Bucareste x Twente

10 - Viktoria Plzen x Schalke 04

11 - Wisla Cracóvia x Standard Liège

12 - Braga x Besiktas

13 - Udinese x PAOK

14 - Trabzonspor x PSV

15 - Hannover x Club Brugge

16 - Legia Varsóvia x Sporting

Confira os cruzamentos das oitavas de final da Liga Europa:

Vencedor do jogo 4 x Vencedor do jogo 6

Vencedor do jogo 16 x Vencedor do jogo 1

Vencedor do jogo 9 x Vencedor do jogo 10

Vencedor do jogo 11 x Vencedor do jogo 15

Vencedor do jogo 5 x Vencedor do jogo 14

Vencedor do jogo 7 x Vencedor do jogo 13

Vencedor do jogo 8 x Vencedor do jogo 12

Vencedor do jogo 2 x Vencedor do jogo 3