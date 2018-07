Manchester United e Chelsea avançam na Copa da Inglaterra

O Manchester United e o Chelsea avançaram neste domingo para a quarta fase da Copa da Inglaterra sem grandes sustos, mesmo que só tenham definido os seus triunfos no segundo tempo. Em casa, o time londrino se classificou ao derrotar o Watford, da segunda divisão inglesa, por 3 a 0, enquanto o time de Manchester bateu o Yeovil Town, da terceira divisão, por 2 a 0.

Após terminar o primeiro tempo empatando por 0 a 0, o Manchester United definiu a sua classificação na etapa final, com dois belos gols. O primeiro deles saiu aos 18 minutos e foi marcado por Ander Herrera, com um chute de fora da grande área.

No final da partida, aos 45 minutos, Di María avançou em contra-ataque rápido e tocou a bola para as redes com uma cavadinha para definir o triunfo do Manchester United por 2 a 0.

Já o Chelsea conseguiu vencer o seu jogo, em casa, por um placar mais dilatado, mas também apenas com os gols saindo na etapa final. O primeiro deles foi marcado pelo brasileiro Willian, que começou a partida no banco de reservas, aos 13 minutos.

Loic Remy ampliou para o time londrino aos 25 minutos. Logo depois, aos 28, Kurt Zouma fez 3 a 0 para Chelsea, também classificado para a próxima fase da Copa da Inglaterra. Agora a equipe aguarda a definição do seu próximo adversário no tradicional torneio, que será definido através de sorteio nesta segunda-feira.